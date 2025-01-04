الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري

اختتم الزمالك استعداداته لمواجهة المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية.

وخاض الزمالك مرانه الأخير على الملعب الفرعي لبرج العرب استعدادا للمباراة.

وحرص كريستيان جروس مدرب الزمالك على تخفيف الحمل البدني خوفا من الإجهاد وتضمن المران تدريبات تأهيلية بجانب تدريبات بالكرة.

وبعد ذلك أدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني وأمير عزمي المدرب العام لتطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان الزمالك قد فاز على المصري في الجولة الثالثة بهدف دون مقابل سجله أحمد مصطفى "زيزو".

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.