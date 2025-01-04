تشكيل برشلونة - تشيزني أساسي لأول مرة في مواجهة بارباسترو

السبت، 04 يناير 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بارباسترو.

ويلتقي برشلونة مع بارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويشارك فويتشيك تشيزني في حراسة مرمى برشلونة للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – جيرارد مارتن.

الوسط: فرينكي دي يونج – إريك جارسيا – بابلو توري.

الهجوم: فيرمين لوبيز – روبرت ليفاندوفسكي – بيدري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندير أشترالاجا – إنياكي بينيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو – باو كوبارسي – سيرجي دومينيجيز – أنسو فاتي – توني فيرنانديز – جافي.

وكان برشلونة قد واجه بارباسترو في نفس الدور بالموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

برشلونة بارباسترو كأس ملك إسبانيا
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