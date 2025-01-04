بانيك التشيكي: مفاوضات مصرية لضم إيفرتون؟ نبذل كل ما لدينا للإبقاء عليه

السبت، 04 يناير 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

اللاعب البرازيلي إيفرتون

شدد نادي بانيك أوسترافا التشيكي على تمسكه بلاعبه البرازيلي إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وسط تقارير تشير إلى رغبة الأهلي في ضمه.

إيفرتون دا سيلفا

النادي : بانيك أوسترافا

الأهلي

وكشف نادي بانيك عبر موقعه الرسمي عودة لاعبه إيفرتون من البرازيل لاستكمال علاجه من الإصابة التي تعرض لها منذ فترة وسيبدأ التدريبات بشكل منفرد في الوقت الحالي.

وفي ذات السياق رد لوديك ميكلوسكو المدير الرياضي للنادي التشيكي على تقارير مفاوضات الأهلي بشأن إيفرتون.

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وقال ميكلوسكو: "لا توجد أي مفاوضات بشأن إيفرتون، بالطبع نحن في بداية يناير فقط لذلك من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأمور، لكننا نبذل كل ما في وسعنا للإبقاء على إيفرتون معنا".

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وذكر موقع "InFotbal.cz" التشيكي أن إيفرتون أجرى مكالمة فيديو مع مسؤولي الأهلي عبر تطبيق زووم، وأن حامل لقب الدوري المصري يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأوضح التقرير ذاته أن بانيك أوسترافا طلب من الأهلي الحصول على 2.5 مليون دولار دفعة واحدة للتخلي عن إيفرتون.

فيما عرض الأهلي دفع 2 مليون دولار على قسطين للحصول على خدمات إيفرتون وهذا ما يعطل إتمام المفاوضات حتى الآن.

وذكر التقرير أن إيفرتون سيحصل من الأهلي على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوفه.

ويجري الأهلي مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع نادي بانيك أوسترافا التشيكي الذي يملك عقد اللاعب.

صاحب الـ28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 22 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبشكل عام لعب إيفرتون 56 مباراة مع بانيك أوسترافا وسجل 27 هدفا وصنع 12.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

إيفرتون الأهلي
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