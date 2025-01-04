مؤتمر الشناوي: علينا إثبات أن بيراميدز كبير لا يخسر على ملعبه ضد الترجي

السبت، 04 يناير 2025 - 18:25

كتب : بسام أبوبكر

أحمد الشناوي - بيراميدز

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن عليهم إثبات أن الفريق كبير لا يخسر على ملعبه.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة الترجي صعبة لكن بيراميدز جاهز ولا بديل عن الفوز للاقتراب خطوة نحو بلوغ دور ربع النهائي من البطولة".

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وأضاف "نحن كلاعبين تحدثنا مع بعضنا البعض وشددنا على ضرورة الفوز والحصول على 3 نقاط وتعويض الخسارة في رادس".

وأكمل "بيراميدز فريق كبير ويجب ألا نخسر أي نقاط على أرضنا وعلينا التركيز بكل قوة".

وشدد "لقاء رادس يختلف تماما عن مواجهة الدفاع الجوي في ظل غياب العديد من اللاعبين عن رحلتي مالي وتونس، ظروفنا الآن أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون عادوا إلى حالتهم البدنية، وأثق في أن أي لاعب سيشارك سيثبت نفسه ويقدم أفضل ما لديه".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط ويتصدر الترجي بـ7 نقاط.

أحمد الشناوي بيراميدز الترجي دوري أبطال إفريقيا
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