انتهت نهائي كأس الخليج - عمان (1)-(2) البحرين
السبت، 04 يناير 2025 - 18:10
كتب : FilGoal
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انتهت
ق 80: جووووول بعد عرضية من مرهون ارتطمت الكرة في محمد المسلمي مدافع عمان وسكنت الشباك.
ق 78: جوووول محمد مرهون من نقطة الجزاء.
ق 77: ضربة جزاء للبحرين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: جووووول عبد الرحمن المشيفري من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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