انتهت نهائي كأس الخليج - عمان (1)-(2) البحرين

السبت، 04 يناير 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

محمد مرهون - البحرين

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انتهت

ق 80: جووووول بعد عرضية من مرهون ارتطمت الكرة في محمد المسلمي مدافع عمان وسكنت الشباك.

ق 78: جوووول محمد مرهون من نقطة الجزاء.

ق 77: ضربة جزاء للبحرين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: جووووول عبد الرحمن المشيفري من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

البحرين عمان كأس الخليج خليجي 26
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