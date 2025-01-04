الاتحاد السكندري يضم يوسف أسامة على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة.

وانضم يوسف أسامة إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولا يتضمن العقد بند أحقية الشراء لزعيم الثغر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع بيراميدز في 16 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وانضم المهاجم إلى بيراميدز في صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك.

وكان يوسف أسامة قريبا من الرحيل في الصيف الماضي عن بيراميدز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب تلقى عرضا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية تقضي بانتقال صديق أوجولا إلى سيراميكا إلا أن اللاعب رفض الرحيل في صفقة تبادلية.

وتوج اللاعب مع بيراميدز ببطولة كأس مصر لتكون البطولة الأولى في تاريخ النادي، وأنهى بالدوري بالمركز الثاني.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في مركز ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.