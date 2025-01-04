مدرب بيراميدز قبل مواجهة الترجي: لا أهتم بالتحكيم ولا بديل عن الفوز

السبت، 04 يناير 2025 - 17:17

كتب : بسام أبوبكر

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز على أهمية مباراة الترجي التونسي موضحا أنه لا بديل عن الفوز في اللقاء خاصة بعد خسارة المباراة الأخيرة في رادس، ولابد من التعويض والفوز في القاهرة، من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأضاف يورتشيتش في المؤتمر الصحفي أن الفريق مر بظروف صعبة في مباراة رادس بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابة بنزلات برد شديدة ولعب بعضهم اللقاء مصابا متحاملا على نفسه.

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وأكمل "رغم الأداء الجيد كانت الخسارة، ولكن الوضع مختلف الآن بعد عودة أغلب اللاعبين والفريق لديه الرغبة في التعويض والفوز بالثلاث نقاط، قبل السفر إلى أنجولا لخوض مباراة الجولة الخامسة".

وأشار "كان يعاني كذلك من إصابات عديدة في الدوري خلال اللقاءات الماضية، ونجح في التعامل مع المواجهات الأخيرة رغم النقص العددي، وحتى الآن هناك بعض الإصابات وبناء على التدريب الأخير سيكون القرار بشأن عودة البعض ومشاركتهم في لقاء الترجي".

وأتم تصريحاته "لا أهتم بمسألة التحكيم وما حدث في لقاء رادس بعد احتساب هدف من تسلل واضح، مؤكدا أنه لابد من نسيان الأمر سريعا والتركيز داخل الملعب، ولابد من التعويض وعدم خسارة أي نقاط في القاهرة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط ويتصدر الترجي بـ7 نقاط.

بيراميدز الترجي دوري أبطال إفريقيا
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