كأس مصر - خطأ دفاعي وركلة جزاء يقودان الإسماعيلي والبنك الأهلي إلى ثمن النهائي

وفاز الإسماعيلي على طنطا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن دور الـ32.

وسجل علي الملواني هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 28 مستغلا خطأ دفاعي من لاعب طنطا.

وتأهل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وكان إنبي قد فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن دور الـ32.

هدية من محمد رضا🎁.. علي الملواني يستغل خطأ المدافع ويسجل الهدف الاول للإسماعيلي في شباك طنطا 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/fVLnpWBVh3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 4, 2025

وبدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي على مرمى طنطا بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

واستغل علي الملواني خطأ مدافع نادي طنطا في إعادة الكرة لحارس مرماه ليتوقع الخطا ويسكن الكرة الشباك في الدقيقة 28.

وأهدر كريم أسامة فرصة تسجيل التعادل لنادي طنطا بعد انفراد تام بالحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وتألق أحمد عادل وأنقذ فرصة خطيرة بعد تسديدة من داخل منطقة جزاء الدراويش.

البنك الأهلي × بترول أسيوط

وفي مباراة آخرى خطف البنك الأهلي بطاقة العبور إلى دور الـ16 بالفوز على بترول أسيوط.

وفاز البنك الأهلي على بترول أسيوط 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وسجل أسامة فيصل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 76.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى حصل البنك الأهلي على ركلة جزاء بعد إعاقة ياو أنور داخل منطقة الجزاء ترجمها أسامة فيصل بنجاح.

وينتظر البنك الأهلي الفائز من مباراة المصري ووادي دجلة لمواجهته في ثمن النهائي.