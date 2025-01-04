ارتبط بالانتقال للزمالك.. تقرير: المسماري يصل تونس للتوقيع لـ الإفريقي

السبت، 04 يناير 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

فهد المسماري

حسم نادي الإفريقي صفقة التعاقد مع اللاعب الليبي فهد المسماري بحسب تقارير صحفية تونسية.

وينتهي تعاقد المسماري مع التحدي الليبي الذي يقوده خالد جلال بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب إذاعة "ديوان إف إم" التونسية، فإن فهد المسماري وصل إلى تونس تمهيدا للتوقيع للنادي الإفريقي التونسي.

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وأوضحت التقارير أن المسماري سيوقع على عقد لمدة موسمين ونصف بعد اجتياز الفحوصات الطبية على أن يتم قيده في قائمة اللاعبين أقل من 21 عاما.

نجيب الورفلي رئيس نادي التحدي الليبي كشف في وقت سابق حقيقة ما تردد عن مفاوضات الزمالك لضم المسماري.

وقال الورفلي في تصريحاته في وقت سابق لقناة إم بي سي مصر 2: "لا يوجد تواصل مباشر من إدارة الزمالك بشأن فهد المسماري ولكن هناك تواصل من خارج الإدارة".

وأوضح "ليسوا وكلاء بل لاعبين قدامى من الزمالك".

وكشف "إذا كان العرض جيدا فلا أمانع، لأن نهاية عقد اللاعب في يونيو المقبل تتزامن مع نهاية الموسم".

وتابع "خالد جلال مدرب كبير والمسماري يسير معه بشكل جيد، والمدرب لا يريد رحيله لأنه يحتاجه في الفريق".

وأكمل "فهد لاعب واعد عمره 20 عاما ومن مواليد 2004 وسجل هدفا لمنتخب ليبيا في المباراة الماضية وشارك في أغلب أهداف التحدي. يفضل اللعب تحت المهاجم وأراه يشبه أشرف بنشرقي".

واحتل التحدي المركز السادس في المجموعة الأولى من الموسم الماضي للدوري الليبي.

وحقق التحدي لقب الدوري الليبي في 3 مناسبات آخرها موسم 1996-97.

فهد المسماري الزمالك الإفريقي التونسي
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