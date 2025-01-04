صلاح: لا أريد الأرقام القياسية بدون تحقيق الألقاب.. والحذاء الذهبي الرابع صعبا لهذا السبب

يستهدف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الفوز بالألقاب مع فريقه خلال الموسم الحالي بغض النظر عن تحطيم الأرقام القياسية.

وحطم صلاح العديد من الأرقام القياسية قائدا ليفربول لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك تصدر هو قائمة الهدافين والأكثر صناعة.

وقال صلاح عبر الموقع الرسمي لناديه: "نعم ما زالت أتحسن كلاعب. أعتقد أنني متواضع للغاية في هذه النقطة وأسأل اللاعبين ما الذي أستطيع القيام به بشكل أفضل؟ حتى لو كانوا أصغر مني سنا وربما لم يحققوا الأشياء التي حققتها".

وأضاف "الأرقام القياسية؟ أخطط لتحطيم الأرقام ولكن لا أريد ذلك دون تحقيق الألقاب. أريد فقط الحصول على لقبا كبيرا ".

ويتصدر صلاح قائمة الأكثر مساهمة تهديفيا في جميع المسابقات لعام 2024 في الدوري الخمس الكبرى برصيد 52 هدفا بمعدل مساهمة لكل 64 دقيقة.

كما وصل صلاح هذا الموسم لـ 30 مساهمة في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي كأسرع لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

وأجاب "الحذاء الذهبي؟ الفوز بالجائزة للمرة الرابعة سيكون صعبا للغاية لأن هناك الكثير من المهاجمين الذين يسجلون الكثير من الأهداف ويقومون أيضا بعمل رائع".

وتابع "الفوز بالحذاء الذهبي 3 مرات أمر لا يصدق لأن الأجنحة في الدوري الإنجليزي عادة ما تفوز بها مرة واحدة كحد أقصى. أنا محظوظ للغاية"

وكشف "قبل الموسم كنت أقول لنفسي هذا مدرب مختلف، ولا أعرف ما إذا كان الفريق سيكون مختلفا أم لا، لكنني أريد فقط العمل بنفس الطريقة الآن انتهى نصف الموسم ونحن في وضع جيد للغاية".

وأتم "أستمتع بكل لحظة لي في ليفربول حتى في المواقف الصعبة، لأن بعد كرة القدم لن تمر أبدا بأشياء مثل هذه التجربة".

ويحق لقائد منتخب مصر التفاوض مع أي فريق في الأشهر الجارية حتى نهاية الموسم مع أي فريق تمهيدا للانتقال له دون العودة لإدارة الريدز.