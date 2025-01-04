الاتحاد الإسباني والرابطة يرفضان تسجيل أولمو مع برشلونة

السبت، 04 يناير 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني في بيان مشترك رفض منح برشلونة رخصة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

المحاولة كانت هي الرابعة لتسجيل الثنائي في قائمة الفريق بشهر يناير ولكنها باءت بالفشل.

وأشار البيان المشترك بين الاتحاد والرابطة إلى أن اللائحة تمنع أي لاعب تلغى رخصته من الحصول على رخصة جديدة في نفس الموسم مع نفس الفريق الذي كان مرتبطا به بالفعل.

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وكان برشلونة قد نجح في رفع سقف الرواتب المسموحة له للتعاقد مع لاعبين جدد خلال يناير ولكن على الرغم من ذلك لن يتمكن النادي من تسجيل الثنائي.

وسيتجه برشلونة حاليا للمجلس الأعلى للرياضة لمحاولة الحصول على تسجيل الثنائي قبل الاتجاه في محاولة أخيرة للمحكمة العادية

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وفي حالة عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير سيحق له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد

داني أولمو برشلونة
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