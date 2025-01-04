تأجيل مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر.. والموعد الجديد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي بيراميدز ضد المنصورة، والمصري أمام وادي دجلة في كأس مصر.

وكان من المقرر ان تقام المباراتين يوم الأربعاء الموافق 8 يناير ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وأرسلت لجنة المسابقات خطابات رسمية للأندية الأربعة بشأن تأجيل المباراتين.

وستقام مباراة بيراميدز ضد المنصورة في موعدها الجديد يوم 8 فبراير المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وستقام مباراة بيراميدز ضد المنصورة على استاد الدفاع الجوي.

فيما سيلعب المصري أمام وادي دجلة يوم 8 فبراير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وستقام مباراة المصري أمام وادي دجلة على استاد السويس الجديد.

وجاء قرار لجنة المسابقات بسبب ارتباطات فريق بيراميدز بخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا وسفره لمواجهة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

فيما سيحل المصري ضيفا على إنييمبا النيجيري في الجولة الخامسة من البطولة الكونفدرالية.

ويفتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بمواجهة المنصورة بدور الـ32.

ويلعب الفائز من مباراة بيراميدز والمنصورة أمام المقاولون العرب في دور الـ16.

بينما يلعب الفائز من مباراة المصري ووادي دجلة أمام الفائز من مباراة البنك الأهلي وبترول أسيوط.

ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بالفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.