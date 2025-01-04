انتهت في كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(0) طنطا.. البنك(1)-(0) بترول أسيوط.. لا مفاجآت

السبت، 04 يناير 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

علي الملواني - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الإسماعيلي أمام طنطا والبنك الأهلي أمام بترول أسيوط في كاس مصر.

وتنظلق المباراتين بعد قليل ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

الإسماعيلي × طنطا

لمتابعة مباراة الإسماعيلي وطنطا دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق83 محاولة جديدة من لاعبي طنطا لكنها تمر بجوار مرمى أحمد عادل.

ق56 ضربة رأسية خطيرة من مهاجم طنطا بعد ركلة ركنية تمر أعلى مرمى الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 أحمد عادل يمنع فرصة هدف محقق بعد تصدي لتسديدة كريم أسامة من داخل منطقة الجزاء

ق38 نادي طنطا يهدر فرصة تعديل النتيجة بعد انفراد تام باحمد عادل حارس مرمى الإسماعيلي.

ق28 علي الملواني لاعب الإسماعيلي يستغل خطأ مدافع طنطا ويسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

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البنك الأهلي × بترول أسيوط

لمتابعة مباراة البنك الأهلي وبترول أسيوط دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق77 أسامة فيصل يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي من ركلة جزاء

ق75 ركلة جزاء لنادي البنك الأهلي بعد إعاقة ياو انور داخل منطقة الجزاء

ق52 عرضية خطيرة من الجهة اليسرى للبنك الاهلي يفشل جريندو في ترجمتها إلى هدف.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لنادي بترول أسيوط وضربة رسية يمسك بها حارس مرمى البنك الأهلي

ق22 تسديدة قوية من أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي تمر أعلى مرمى بترول أسيوط

انطلاق المباراة

الإسماعيلي
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