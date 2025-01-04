المدير الإداري لبيراميدز لـ في الجول: تلقينا خطابا بتأجيل مباراة المنصورة في كأس مصر

السبت، 04 يناير 2025 - 14:02

كتب : حامد وجدي

تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر 2023-24

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن تأجيل مباراة فريقه أمام المنصورة بكأس مصر.

وكان المقرر أن يلعب بيراميدز أمام المنصورة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير ضمن دور الـ32 من مسابقة كاس مصر.

وقال زاهر لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا بتأجيل مباراة المنصورة في كأس مصر بعدما قرر ساجرادا الأنجولي تقديم موعد مواجهتنا في دوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة".

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ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا الأنجولي يوم السبت 11 يناير الجاري ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بالفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.

ويفتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بمواجهة المنصورة بدور الـ32.

ويلعب الفائز من مباراة بيراميدز والمنصورة أمام المقاولون العرب في دور الـ16.

كاس مصر بيراميدز المنصورة
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