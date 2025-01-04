الزمالك بالزي الأسود في مواجهة المصري
السبت، 04 يناير 2025 - 13:45
كتب : FilGoal
أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة المصري والزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء المصري لزيه التقليدي الأبيض الكامل مع ارتداء حارس المرمى اللون الأزرق.
بينما سيرتدي الزمالك زيه البديل الأسود، بينما يلعب حارس المرمى باللون الأخضر.
وتقام المباراة على ملعب برج العرب وسيكون المصري هو الفريق المضيف.
وكان الزمالك قد فاز على المصري في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله أحمد مصطفى "زيزو".
ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.
ويعد الزمالك بطل النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد أن فاز على نهضة بركان في النهائي.
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