في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري بولبينة

ترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع الجزائري عادل بولبينة جناح نادي بارادو الجزائري.

ويمتد تعاقد بولبينة مع نادي بارادو حتى صيف 2026.

وحسبما علم فإن أحد الوكلاء عرض على الزمالك التعاقد مع عادل بولبينة جناح نادي بارادو الجزائري

اللاعب ينال استحسان مسؤولي الزمالك خاصة أنه كان ضمن حساباتهم قبل بداية الموسم الجاري.

النادي الجزائري طلب الحصول على 2 مليون دولار للتخلي عن بولبينة وهو ما يجده الزمالك مبالغا فيه ويصعب من إتمام الصفقة.

بولبينة (21 عاما) سجل 11 هدفا وصنع هدفين خلال الموسم الحالي مع ناديه الجزائري.

ويشتهر نادي بارادو بإخراج اللاعبين المميزين من أكاديمية الشباب بالنادي والاستثمار في بيعهم للدوريات الأوروبية.

ويعد الثلاثي الدولي الجزائري: رامي بنسبعيني وهشام بوداوي ويوسف عطال ابرز الأسماء التي انتقلت من بارادو إلى الدوريات الأوروبية.