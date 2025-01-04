النادي الـ 12 في مسيرته.. فالنسيا يتعاقد مع عمر صادق

أعلن نادي فالنسيا تعاقده مع عمر صادق لاعب ريال سوسيداد على سبيل الإعارة.

ووقع صادق مع فالنسيا على عقد إعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

صاحب الـ 27 عاما انضم للنادي الـ 12 خلال مسيرته حتى الآن.

وسبق لعمر صادق اللعب في أندية أبوجا كوليج وسبيتزيا وروما وبولونيا وتورينو وبريدا ورينجرز وبيروجيا وبارتيزان وألميريا وريال سوسيداد.

وشارك صادق منذ بداية الموسم الحالي في 11 مباراة بقميص سوسيداد ولم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيد.

وبشكل عام لعب صادق 50 مباراة بقميص ريال سوسيداد وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

أفضل الفترات التهديفية لعمر صادق كانت بقميص ألميريا عندما لعب 84 مباراة وتمكن من تسجيل 43 هدفا وصناعة 19 آخرين.

وسبق لصادق أن لعب 12 مباراة دولية بقميص منتخب نيجيريا وسجل هدفا خلالها.

ويحاول فالنسيا الهروب من شبح الهبوط في الموسم الحالي إذ يحتل النادي المركز الأخير حتى الآن في جدول ترتيب الدوري الإسباني.