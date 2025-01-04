قائمة برشلونة - عودة فاتي.. وغياب أولمو وباو فيكتور عن مواجهة بارباسترو

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب اليوم ضد بارباسترو.

ويلتقي برشلونة مع بارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا على ملعب الأخير.

وشهدت القائمة غياب داني أولمو وباو فيكتور ثنائي الفريق الذي لم يتمكن النادي من تسجيله حتى الآن.

وعاد أنسو فاتي لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو- فرينكي دي يونج

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيرنانديز.

وكان برشلونة قد أقصي من ربع نهائي النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من أتلتيك بلباو.