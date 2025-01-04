بطل كوبا ليبرتادوريس.. البرتغالي أرتور جورج مدربا لـ تريزيجيه في الريان القطري

أتم نادي الريان القطري إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي أرتور جورج لتولي تدريبه.

ويلعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوف الريان معارا من طرابزون سبور التركي في الموسم الجاري.

وأعلن نادي الريان تعاقده بشكل رسمي مع أرتور جورج لتولي تدريبه حتى عام 2027.

شبكة "ESPN" ذكرت قبل أيام أن البرتغالي سيدفع مليوني يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع بوتافوجو البرازيلي لتدريب الريان.

وأشار التقرير أن البرتغالي لم يتصل بمسؤولي النادي البرازيلي لإبلاغهم بقرار رحيله بل وكيله هو تواصل معهم.

وقاد جورج فريق بوتافوجو في أبريل الماضي ومنذ ذلك الحين دربهم في 55 مباراة فاز في 31 منها وتوج بلقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وسيحل البرتغالي خلفا ليونس علي في قيادة الفريق فنيا.

ويحتل الريان المركز الثامن برصيد 13 نقطة من 11 مباراة في ترتيب دوري نجوم قطر.

تريزيجيه البالغ 31 عاما خاض 14 مباراة بقميص الرهيب سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2.