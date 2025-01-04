وصول بعثة الأهلي بعد خوض مواجهة شباب بلوزداد

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وخسر الأهلي بهدف دون رد من شباب بلوزداد سجله نوفل خاسف على ملعب 5 جويليه ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، إلى مطار القاهرة عائدة من الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد.

واستغرقت الرحلة من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية وحتى مطار القاهرة قرابة 4 ساعات.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.