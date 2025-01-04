قائد يوفنتوس: لم نستطع العودة أمام ميلان.. وعلينا مواجهة أخطاءنا

يرى مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس أن ارتكاب الأخطاء حرم فريقه من الفوز على ميلان.

وخسر يوفنتوس أمام ميلان 2-1 في نصف نهائي كاس السوبر الغيطالي بعدما كان متقدما بهدف في الشوط الأول.

وقال مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس في مؤتمر صحفي: "قدمنا شوط أول رائع أمام ميلان لكن ارتكبنا الأخطاء ولم نستطع العودة للمباراة بعد ذلك".

وأضاف " عندما تتقدم بالنتيجة يجب عليك أن تحاول التسجيل مجددا وليس استقبال هدف".

وأتم "علينا أن نواجه الأخطاء حينما نصنعها أو تحدث. هدفنا الفوز ونبحث عنه كل يوم وهي رغبه مستمرة ودائمة لفريق مثل يوفنتوس".

الفوز حجز مقعدا لميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، إذ سيواجه غريمه إنتر يوم 6 يناير الجاري.

وكان إنتر قاد فاز على أتالانتا بهدفين دون رد في نصف النهائي الآخر الذي أقيم أمس الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق.

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ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لمواجهة غريمه إنتر بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في نصف النهائي 🔴⚫️



شاهد الأهداف 📽️#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/H0qqCU1foJ — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025

وتوج إنتر بلقب آخر نسخة والتي أقيمت بمشاركة 4 فرق لأول مرة في السعودية.

وسيطر النيراتزوي على اللقب في آخر 3 مواسم بالفوز على يوفنتوس ثم ميلان ثم نابولي على الترتيب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليه إنتر برصيد 8 ألقاب ثم ميلان برصيد 7 ألقاب.