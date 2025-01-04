فضل: أشعر بالضيق من شائعات هدم استاد بورسعيد. وبعض إدارات اتحاد الكرة كانت بحاجة للتفجير

السبت، 04 يناير 2025 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد فضل

أجاب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تولت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن عدد من التساؤلات بشأن الملفات التي تخص هذه الفترة.

وكان فضل أحد أعضاء اللجنة الخماسية التي تولت إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى ديسمبر 2020.

وقال فضل عبر بودكاست الفراودة: "هدم استاد بورسعيد؟ أشعر بالضيق من نشر الشائعات، هل يتخذ شخص واحد قرارا بهدم الاستاد، الملعب كان متهالكا والكل شعر بالحزن بالفعل لأن الأمر كبير وقرار هدمه جاء من الهيئة الهندسية وجهات أخرى".

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وأضاف "هل تعلم سبب أن اتجاه الرياح غير مناسبا في استاد بورسعيد؟ جمال عبد الناصر رئيس مصر السابق أمر ببناء الاستاد بطريقة وهو ما تم بالفعل دون أي تعديل".

وتابع "بعد بطولة أمم إفريقيا طُلب مني ملف بكيفية الحفاظ على مكتسبات أمم إفريقيا 2019، لكنها لم تطبق، لذلك العرض ليس مكتملا نريد التطوير والمواصلة وإخراج كوادر شابة جديدة".

وواصل "صناعة الرياضة في العالم تدر أموالا ضخمة، لدينا منتج كبير ورغم غياب الجماهير لكن مباراة الأهلي والزمالك تجذب الدول العربية لاستضافة القمة".

وشدد "عندما تواجدت اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة وجدنا أن هناك بعض الإدارات تحتاج للتفجير، وفوجئنا بأن هناك بعض الموظفين يحتاجون للتدخل العنيف في فترة قليلة وحاولنا تعيين أشخاص جدد".

وكشف "الكثير طلب مني بألا أدخل اتحاد الكرة المصري، تعلمت الكثير طيلة فترة وجودي، تحدثت مع هيرفي رينار لتدريب منتخب مصر واعتذر وتم تعيين حسام البدري".

وأتم "سافرت لأكثر من دولة مثل الإمارات وبلجيكا وفرنسا واستضفنا محاميين من إنجلترا من أجل تأسيس رابطة الأندية المحترفة لتصبح ذات سلطة".

وارتدى فضل قميص الأهلي مرتين بين 1997 وحتى 2004 ثم 2009 وحتى 2012 كلاعب.

ولعب لفرق المقاولون العرب والإسماعيلي والمصري وسموحة والإنتاج الحربي، وسجل 77 هدفا في الدوري المصري وأعلن اعتزاله في 2017.

محمد فضل استاد بورسعيد
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