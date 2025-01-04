خبر في الجول - خيتافي يجدد اهتمامه ويستفسر عن ضم إبراهيم عادل.. وموقف بيراميدز

جدد نادي خيتافي الإسباني اهتمامه بضم الجناح الدولي المصري إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن خيتافي جدد اهتمامه واستفسر عن إمكانية ضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون إرسال قيمة مالية محددة.

مسؤولو بيراميدز سيتواصلون مع الإدارة المالكة للنادي بالإمارات عند وصول العرض الرسمي لحسم مصير اللاعب.

إبراهيم عادل كان قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسافر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وكما أوضح في وقت سابق FilGoal.com فإن فشل الصفقة في الانتقالات الصيفية جاء بسبب الخلاف حول المقابل المادي للصفقة، بعدما عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني، وكذلك اختلف الناديين حول تفاصيل قيمة البيع النهائي للاعب.

وفي شهر مايو الماضي أعلن بيراميدز تجديد تعاقد إبراهيم عادل مع الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com آنذاك فإن عقد عادل سيمتد مع بيراميدز حتى 2029 لأن عقده السابق كان مستمرا لمدة موسمين إضافيين قبل التجديد الأخير.

صاحب الـ23 عاما لعب 10 مباريات مع بيراميدز بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحصد عادل جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب وقادت منتخب مصر للوصول لأولمبياد باريس 2024.

وقاد إبراهيم عادل المنتخب الأوليمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس.