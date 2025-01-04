مواعيد مباريات السبت 4 يناير - أرسنال وسيتي ومجموعة الأهلي.. ونهائي كأس الخليج

السبت، 04 يناير 2025 - 10:24

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

يشهد اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات حول العالم.

ويقدم لكم مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 4 يناير والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال أمام برايتون في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 20 من المسابقة.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: طرد فينيسيوس ظالم وسنستأنف.. وهذا سبب عدم إعادة ركلة الجزاء فضل: كنا سنضم بونجاح أو أحمد موسى لتعويض أزارو في 2018 ولكن السوبر الإيطالي - موتا: ميلان استطاع الفوز من فرص قليلة.. ورد فعلنا لم يكن على قدر المباراة السوبر الإيطالي - كونسيساو: صححنا الأخطاء بالشوط الثاني.. والتهنئة تكون عند الفوز بالكأس

فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، ويحل تشيلسي ضيفا على كريستال بلاس ضمن الجولة ذاتها.

وفي دوري أبطال إفريقيا يستضيف أورلاندو بايرتس منافسه استاد أبيدجان ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد أيضا.

وتشهد مسابقة كأس مصر إقامة 4 مباريات ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وعلى المستوى العربي تلعب البحرين أمام عمان ضمن نهائي كأس الخليج المقام في الكويت.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

توتنام × نيوكاسل.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر.. وتذاع عى قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × وست هام.. . تقام المباراة في تمام الساعةالخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كريستال بلاس × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

برايتون × أرسنال.. . تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس مصر

الإسماعيلي × طنطا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا مساء.. وتذاع عى قناة أون تايم سبورتس 1.

البنك الأهلي × بترول أسيوط.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

سموحة × منتخب السويس.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا × لافيينا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بايرتس × استاد أبيدجان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع عى قناة بي إن سبورتس 5.

الرجاء × صنداونز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عى قناة بي إن سبورتس 6.

نهائي كأس الخليج

عمان × البحرين.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قنوات أبوظبي الرياضية وقنوات الكأس.

كأس ملك إسبانيا

بارباسترو × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 1.

الدوري الفرنسي

ليل × نانت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي
نرشح لكم
تأجيل مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر.. والموعد الجديد مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(0) طنطا.. البنك(1)-(0) بترول أسيوط.. جووول فيصل يسجل المدير الإداري لبيراميدز لـ في الجول: تلقينا خطابا بتأجيل مباراة المنصورة في كأس مصر الزمالك بالزي الأسود في مواجهة المصري في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري بولبينة وصول بعثة الأهلي بعد خوض مواجهة شباب بلوزداد فضل: أشعر بالضيق من شائعات هدم استاد بورسعيد. وبعض إدارات اتحاد الكرة كانت بحاجة للتفجير خبر في الجول - خيتافي يجدد اهتمامه ويستفسر عن ضم إبراهيم عادل.. وموقف بيراميدز
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - أتشيمبونج أساسي لأول مرة في مواجهة كريستال بالاس 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ارتبط بالانتقال للزمالك.. تقرير: المسماري يصل تونس للتوقيع لـ الإفريقي 17 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي.. وفودين وهالاند يقودان الهجوم ضد وست هام 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: لا أريد الأرقام القياسية بدون تحقيق الألقاب.. والحذاء الذهبي الرابع صعبا لهذا السبب 43 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الإسباني والرابطة يرفضان تسجيل أولمو مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
تأجيل مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر.. والموعد الجديد ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(0) طنطا.. البنك(1)-(0) بترول أسيوط.. جووول فيصل يسجل ساعة | الكرة المصرية
المدير الإداري لبيراميدز لـ في الجول: تلقينا خطابا بتأجيل مباراة المنصورة في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني