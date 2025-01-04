مواعيد مباريات السبت 4 يناير - أرسنال وسيتي ومجموعة الأهلي.. ونهائي كأس الخليج

يشهد اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات حول العالم.

ويقدم لكم مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 4 يناير والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال أمام برايتون في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 20 من المسابقة.

فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، ويحل تشيلسي ضيفا على كريستال بلاس ضمن الجولة ذاتها.

وفي دوري أبطال إفريقيا يستضيف أورلاندو بايرتس منافسه استاد أبيدجان ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد أيضا.

وتشهد مسابقة كأس مصر إقامة 4 مباريات ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وعلى المستوى العربي تلعب البحرين أمام عمان ضمن نهائي كأس الخليج المقام في الكويت.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

توتنام × نيوكاسل.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر.. وتذاع عى قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × وست هام.. . تقام المباراة في تمام الساعةالخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كريستال بلاس × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

برايتون × أرسنال.. . تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس مصر

الإسماعيلي × طنطا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا مساء.. وتذاع عى قناة أون تايم سبورتس 1.

البنك الأهلي × بترول أسيوط.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

سموحة × منتخب السويس.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا × لافيينا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بايرتس × استاد أبيدجان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع عى قناة بي إن سبورتس 5.

الرجاء × صنداونز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عى قناة بي إن سبورتس 6.

نهائي كأس الخليج

عمان × البحرين.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قنوات أبوظبي الرياضية وقنوات الكأس.

كأس ملك إسبانيا

بارباسترو × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 1.

الدوري الفرنسي

ليل × نانت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.