أنشيلوتي: طرد فينيسيوس ظالم وسنستأنف.. وهذا سبب عدم إعادة ركلة الجزاء

السبت، 04 يناير 2025 - 01:44

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتقاده أن طرد لاعبه فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا لم يكن قرارا عادلا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "إنها لم تكُن بطاقة حمراء بل إنذار لكل منهما".

وأوضح "سنتقدم باستئناف ولا أعرف إن كانوا سيقبلونه ولكن لا يفترض أن تكون هناك عقوبة عليه".

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وأضاف "الفريق تمكن من إظهار رد الفعل كما فعل بعد ضياع ركلة الجزاء والهدف الملغي".

وتابع "يصعب أن نشرح كم كنا سيئين في الشوط الأول ولكننا أدينا بشكل جيد في الشوط الثاني بنفس الفريق ونفس اللاعبين، وحتى بعد طرد لاعب منهم".

وواصل "هذه بالتأكيد 3 نقاط هامة للغاية ومستحقة ولكن يجب أن نفهم أننا لا يمكننا إظهار هذين الوجهين المتناقضين".

وعن عدم إعادة ركلة جزاء جود بيلينجهام قال: "ديميتريفيسكي لم تكن قدمه على الخط ولكن الحكم فسر قراره بأنه طالما لم يتدخل ولم يلمس الكرة فلم تكن هناك حاجة للإعادة".

وطرد فينيسيوس بسبب ضربه للحارس ستولي ديميتريفسكي بدون كرة.

وتغلب الملكي على فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 لليجا، التي أقيمت على ملعب المستايا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل، و5 نقاط عن برشلونة الثالث.

كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور
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