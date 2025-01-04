فضل: كنا سنضم بونجاح أو أحمد موسى لتعويض أزارو في 2018 ولكن

أوضح محمد فضل رئيس لجنة التعاقدات السابق في الأهلي أنه كان قريبا من ضم بغداد بونجاح أو أحمد موسى حينما تولي المنصب.

محمد فضل النادي : معتزل الأهلي

وقال فضل عبر بودكاست الفراودة: "عندما تدخل مؤسسة كبيرة مثل الأهلي لا تتحدث عن نفسك، وهذا الأمر خاطئ وتعلمت منه".

وأضاف "توليت منصبي كمدير تعاقدات في الأهلي يوم 28 مايو 2018 وتوفي نجلي بعد 3 أيام، ثم سافرت روسيا لتغطية كأس العالم، وكان مطلوبا مني ضم مدرب جديد ولاعب وسط ورشحت بالفعل حمدي فتحي".

وواصل "مررت بظرف أسري رهيب، بعد نهاية العزاء ذهبت لمنزل الخطيب من أجل البحث في السير الذاتية للمدير الفني ثم سافرت إلى أمريكا للتعاقد مع باتريس كارتيرون وغبت عن أهلي رغم هذا الظرف الصعب".

وأكمل "طلبت من الخطيب تأسيس لجنة تعاقدات ووافق وضمت حينها رضا شحاتة وحسام غالي وعلي طه ومحمود سليم وقدمنا عملا كبيرا خلال من بداية الموسم وحتى يناير".

وأردف "وضعنا خطة لمدة 5 سنوات، وحصلنا على توقيع عديد من اللاعبين الجيدين داخل وخارج مصر من بينهم إمام عاشور، وكنا سنبيع وليد أزارو بـ 10 ملايين دولار لكن لم تتم وحينها كنا سنعوضه بضم بغداد بونجاح أو أحمد موسى من نيجيريا، لكن خسارة دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي غيرت خطط النادي".

وتابع "استقالت مع حسام غالي حبا في الأهلي وبعدها حدث هجوم شديد عليّ رغم أن علاقتنا بالخطيب كانت أكثر من رائعة، وبسببها نُقلت للمستشفى وتم حجزي 5 أيام، ولم أعلم سبب الهجوم عليّ".

واستدرك "لو عاد بي الزمن سأكرر ما فعلت لأنني لم أكن امتلك نفس الخبرات، ولا يوجد شخص يختلف مع مؤسسة، واسم الأهلي أفادني كثيرا في تولي منصب مدير بطولة إفريقيا".

وعن ملف المدير الفني أجاب قائلا: "جوزيه جوميز وقع مع طاقمه الفني بالكامل لتدريب الأهلي وملف التوقيع كان مع محمود الخطيب، لكنه تراجع عن الاتفاق مدعيا مرض والده بالسرطان وبعد شهر أصبح مدربا لألميريا الإسباني، كان خيارا مفضلا لتدريب الأهلي قبل كارتيرون".

وتابع "هناك أسماء أخرى مثل كيكي سانشيز وكالديرون كانوا مرشحين لتدريب الأهلي في ذلك الوقت".

وأتم "أرسلت لهيرفي رينار عرضا لتدريب الأهلي لكنه اعتذر عندما كان مدربا للمغرب آنذاك، والفرنسي يحلم بتدريب الأهلي أو منتخب مصر".

وارتدى فضل قميص الأهلي مرتين بين 1997 وحتى 2004 ثم 2009 وحتى 2012 كلاعب.

ولعب لفرق المقاولون العرب والإسماعيلي والمصري وسموحة والإنتاج الحربي، وسجل 77 هدفا في الدوري المصري وأعلن اعتزاله في 2017.