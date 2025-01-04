السوبر الإيطالي - موتا: ميلان استطاع الفوز من فرص قليلة.. ورد فعلنا لم يكن على قدر المباراة

السبت، 04 يناير 2025 - 00:56

كتب : FilGoal

تياجو موتا مدرب يوفنتوس

يرى تياجو موتا مدرب يوفنتوس أن فريقه ظهر بشكل جيد رغم الخسارة أمام ميلان.

وحول ميلان تأخره أمام يوفنتوس إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال تياجو موتا مدرب يوفنتوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "هذه المرة الأولى التي نتعرض بها إلى ريمونتادا وميلان استطاع الفوز من فرص قليلة. اعتذر على ما حدث لأن لم يكن رد فعلنا على قدر المباراة".

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وأضاف "الشوط الأول كان رائعا وسيطرنا على المباراة وسجلنا هدف وكان علينا إنهاء المباراة بالشوط الثاني ولم نكن موفقين".

وسجل كريستيان بوليستش وفيدريكو جاتي (هدف عكسي) هدفي ميلان، فيما أحرز كينان يلديز هدف يوفنتوس الوحيد.

الفوز حجز مقعدا لميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، إذ سيواجه غريمه إنتر يوم 6 يناير الجاري.

وكان إنتر قاد فاز على أتالانتا بهدفين دون رد في نصف النهائي الآخر الذي أقيم أمس الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق.

وتوج إنتر بلقب آخر نسخة والتي أقيمت بمشاركة 4 فرق لأول مرة في السعودية.

وسيطر النيراتزوي على اللقب في آخر 3 مواسم بالفوز على يوفنتوس ثم ميلان ثم نابولي على الترتيب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليه إنتر برصيد 8 ألقاب ثم ميلان برصيد 7 ألقاب.

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