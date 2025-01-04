السوبر الإيطالي - كونسيساو: صححنا الأخطاء بالشوط الثاني.. والتهنئة تكون عند الفوز بالكأس

أرجع سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان فوز فريقه على يوفنتوس إلى تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء بالشوط الثاني.

ونجح سيرجيو كونسيساو في مهمته الأولى مع ميلان.

وحول ميلان تأخره أمام يوفنتوس إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال كونسيساو مدرب ميلان في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اللاعبون هم من يستحقوا المديح. والتهنئة النهائية تكون بعد الحصول على الكأس وليس الآن".

وأضاف "الضغط واللعب بدون كرة لم يكن كما هو مخطط بالشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني اختلف الأمر وهذا ما تحدثت به للاعبين".

وأتم "في كرة القدم لابد أن تتحلى بالشجاعة وأن تثق بما تفعل، ولقد استقبلوا الرسآئل التي قدمتها لهم لأنهم لاعبين مميزين".

وسجل كريستيان بوليستش وفيدريكو جاتي (هدف عكسي) هدفي ميلان، فيما أحرز كينان يلديز هدف يوفنتوس الوحيد.