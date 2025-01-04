السوبر الإيطالي - كونسيساو: صححنا الأخطاء بالشوط الثاني.. والتهنئة تكون عند الفوز بالكأس

السبت، 04 يناير 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

كونسيساو مدرب ميلان

أرجع سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان فوز فريقه على يوفنتوس إلى تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء بالشوط الثاني.

ونجح سيرجيو كونسيساو في مهمته الأولى مع ميلان.

وحول ميلان تأخره أمام يوفنتوس إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

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وقال كونسيساو مدرب ميلان في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اللاعبون هم من يستحقوا المديح. والتهنئة النهائية تكون بعد الحصول على الكأس وليس الآن".

وأضاف "الضغط واللعب بدون كرة لم يكن كما هو مخطط بالشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني اختلف الأمر وهذا ما تحدثت به للاعبين".

وأتم "في كرة القدم لابد أن تتحلى بالشجاعة وأن تثق بما تفعل، ولقد استقبلوا الرسآئل التي قدمتها لهم لأنهم لاعبين مميزين".

وسجل كريستيان بوليستش وفيدريكو جاتي (هدف عكسي) هدفي ميلان، فيما أحرز كينان يلديز هدف يوفنتوس الوحيد.

الفوز حجز مقعدا لميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، إذ سيواجه غريمه إنتر يوم 6 يناير الجاري.

وكان إنتر قاد فاز على أتالانتا بهدفين دون رد في نصف النهائي الآخر الذي أقيم أمس الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق.

وتوج إنتر بلقب آخر نسخة والتي أقيمت بمشاركة 4 فرق لأول مرة في السعودية.

وسيطر النيراتزوي على اللقب في آخر 3 مواسم بالفوز على يوفنتوس ثم ميلان ثم نابولي على الترتيب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليه إنتر برصيد 8 ألقاب ثم ميلان برصيد 7 ألقاب.

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