خبر في الجول - جلسة منتظر بين أكرم ومسؤولي الأهلي للتجديد.. ورغبة وعرض الشمال

يقترب أكرم توفيق من حسم مستقبله مع الأهلي الذي يضعه أولوية من أجل استمرار ارتداء قميصه.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد أكرم بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي ويحق له التفاوض مع أي فريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أكرم توفيق يرغب في الحصول على راتب الفئة الأولى في الأهلي عند التجديد.

ويأمل أكرم في الوصول للفئة الأولى في ملف التجديد، خاصة أنه لم يحدث أي تعديل أو تجديد في عقده طيلة الـ 5 مواسم الماضية.

وتقاضى أكرم راتبا تراوح بين 4 ملايين جنيه وصولا لـ 7 منذ عودته للأهلي.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب لم يُجر أي مفاوضات مع الزمالك أو بيراميدز، لكن هناك محادثات مستمرة مع الشمال القطري ولم يوقع على أي عقود.

ومن المقرر أن يعقد أكرم جلسة مع مسؤولي الأهلي بعد العودة من الجزائر لمعرفة العرض المالي، ويضع اللاعب أولوية الاستمرار في الأهلي.

صاحب الـ 27 عاما 14 مباراة منذ بداية هذا الموسم وصنع هدفا وحيدا في مشاركاته بين خط الوسط والظهير الأيمن.

ومنذ انضمامه للأهلي شارك أكرم في 126 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7.

وأصبح أكرم لاعبا دوليا إذ خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك أنجولا بتصفيات أمم إفريقيا.