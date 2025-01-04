خبر في الجول - جلسة منتظر بين أكرم ومسؤولي الأهلي للتجديد.. ورغبة وعرض الشمال

السبت، 04 يناير 2025 - 00:34

كتب : أحمد الخولي

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - أكرم توفيق

يقترب أكرم توفيق من حسم مستقبله مع الأهلي الذي يضعه أولوية من أجل استمرار ارتداء قميصه.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد أكرم بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي ويحق له التفاوض مع أي فريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أكرم توفيق يرغب في الحصول على راتب الفئة الأولى في الأهلي عند التجديد.

ويأمل أكرم في الوصول للفئة الأولى في ملف التجديد، خاصة أنه لم يحدث أي تعديل أو تجديد في عقده طيلة الـ 5 مواسم الماضية.

وتقاضى أكرم راتبا تراوح بين 4 ملايين جنيه وصولا لـ 7 منذ عودته للأهلي.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب لم يُجر أي مفاوضات مع الزمالك أو بيراميدز، لكن هناك محادثات مستمرة مع الشمال القطري ولم يوقع على أي عقود.

ومن المقرر أن يعقد أكرم جلسة مع مسؤولي الأهلي بعد العودة من الجزائر لمعرفة العرض المالي، ويضع اللاعب أولوية الاستمرار في الأهلي.

صاحب الـ 27 عاما 14 مباراة منذ بداية هذا الموسم وصنع هدفا وحيدا في مشاركاته بين خط الوسط والظهير الأيمن.

ومنذ انضمامه للأهلي شارك أكرم في 126 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7.

وأصبح أكرم لاعبا دوليا إذ خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك أنجولا بتصفيات أمم إفريقيا.

أكرم توفيق الأهلي تجديد أكرم توفيق
نرشح لكم
فضل: كنا سنضم بونجاح أو أحمد موسى لتعويض أزارو في 2018 ولكن كأس مصر - طلائع الجيش يحبط عودة الأولمبي ويتأهل لدور الـ 16 بركلات الترجيح انطلاق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز في الجول يكشف حيثيات منح الإسماعيلي نقاط مباراة مودرن سبورت تغريم إداري مودرن.. عقوبات الجولة 7 من الدوري المصري طه عزت لـ في الجول: رفضنا شكوى الاتحاد السكندري ضد مودرن لهذا السبب رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت أيمن الرمادي لـ في الجول: أشكر الشرطة العراقي ولكني مستمر مع سيراميكا
أخر الأخبار
أنشيلوتي: طرد فينيسيوس ظالم وسنستأنف.. وهذا سبب عدم إعادة ركلة الجزاء 41 دقيقة | الدوري الإسباني
فضل: كنا سنضم بونجاح أو أحمد موسى لتعويض أزارو في 2018 ولكن ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - موتا: ميلان استطاع الفوز من فرص قليلة.. ورد فعلنا لم يكن على قدر المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإيطالي - كونسيساو: صححنا الأخطاء بالشوط الثاني.. والتهنئة تكون عند الفوز بالكأس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - جلسة منتظر بين أكرم ومسؤولي الأهلي للتجديد.. ورغبة وعرض الشمال ساعة | الدوري المصري
ملحمة بيلينجهام وطرد فينيسيوس.. انتصار قاتل لـ ريال مدريد على فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة كاملة لمحمد عبد المنعم.. نيس يفوز على رين ويدخل المربع الذهبي للدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
راديو كتالونيا: تطور جديد من الرابطة الإسبانية في قضية أولمو مع برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 2 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني