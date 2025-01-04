ملحمة بيلينجهام وطرد فينيسيوس.. انتصار قاتل لـ ريال مدريد على فالنسيا

السبت، 04 يناير 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام

أهدر ركلة جزاء وفريقه متأخر، ثم صنع هدف التعادل، ثم سجل هدف الفوز. هذه باختصار قصة جود بيلينجهام في مواجهة فالنسيا.

المباراة التي شهدت هدفا ملغيا لكيليان مبابي كما جرت العادة، وطرد مباشر هو الثاني لفينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني، انتهت بانتصار درامي لريال مدريد على مضيفه.

وتغلب الملكي على فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 لليجا، التي أقيمت على ملعب المستايا.

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البداية أتتت بمحاولة من هوجو دورو في الدقيقة 8 تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وفي الدقيقة 13 تكررت محاولات الخفافيش بواسطة ديميتري فولكيير ولكن تصدى كورتوا من جديد.

وأخيرا من متابعة أتى الهدف الأول في الدقيقة 27 بتوقيع هوجو دورو ليتقدم فالنسيا على أرضه.

ولكن في الشوط الثاني كان ريال مدريد قريبا من التعادل، حين سقط كيليان مبابي إثر تدخل في منطقة الجزاء.

تقدم جود بيلينجهام لتسديد الركلة في الدقيقة 55، ولكن الحارس ستولي ديميتريفسكي نجح في التصدي.

وأثير جدل عبر منصات التواصل نظرا لتقدم الحارس عند التصدي للركلة.

وفي الدقيقة 60 سجل مبابي هدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بأمر تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وازداد وضع الملكي سوءا بطرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79 بعد العودة لتقنية الفيديو.

جاء ذلك بسبب ضربه للحارس ديميتريفسكي بدون كرة.

الانفراجة بدأت في الدقيقة 81 بهدف التعادل من لوكا مودريتش، بعد تمريرة حاسمة من بيلينجهام.

وأخيرا في الدقيقة 96، سجل بيلينجهام هدف الفوز، ثم خرج ليأتي راؤول أسينسيو بدلا منه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل، و5 نقاط عن برشلونة الثالث.

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