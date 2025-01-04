بمشاركة كاملة لمحمد عبد المنعم.. نيس يفوز على رين ويدخل المربع الذهبي للدوري الفرنسي

ساهم المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم في ارتقاء نيس إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد الفوز على استاد رين.

وفاز نيس على استاد رين بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وسجل إيفان جيسان وسفيان ديوب وجايتان لابورد أهداف نيس، فيما أحرز أرنود كاليمويندو وأدريان تروفيرت.

وشهدت المباراة مشاركة محمد عبد المنعم في المباراة بالكامل، بعد غياب عن المباريات الأربعة الماضية بسبب الإصابة.

الفوز رفع رصيد نيس إلى النقطة 27 في المركز الرابع بجدول الترتيب متفوقا على ليل بفارق الأهداف لكن الأخير لعب مباراة أقل.

وافتتح إيفان جيسان التسجيل لنادي نيس وأحرز الهدف الأول عند الدقيقة 12.

ولكن أرنود كاليمويندو أدرك التعادل لنادي استاد رين عند الدقيقة 27.

وعاد سفيان ديوب لمنح نيس التقدم وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 34، ليعزز بعدها جايتان لابورد تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلص أدريان تروفيرت النتيجة وسجل الهدف الثاني لنادي ليل في الدقيقة 49.

ويلعب نيس مباراته المقبلة أمام استاد ريمس يوم 11 يناير الجاري ضمن الجولة 17 من الدوري الفرنسي.