راديو كتالونيا: تطور جديد من الرابطة الإسبانية في قضية أولمو مع برشلونة

السبت، 04 يناير 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

حدث تطور جديد في قضية قيد برشلونة لـ داني أولمو وباو فيكتور في شهر يناير الجاري لصالح الفريق الكتالوني.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية فإن برشلونة حصل على الضوء الأخضر من رابطة الأندية الإسبانية بإمكانية قيد داني أولمو وباو فيكتور في انتظار قرار الاتحاد الإسباني.

فماذا حدث؟ النادي استفاد من قاعدة 1:1 الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف، وأخبرت الرابطة النادي أنه بإمكانه قيد لاعبيه.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة والرابطة في انتظار قرار الاتحاد الإسباني، وأن ثقة من تطبيق القرار.

وأوضح التقرير أيضا أن المادة 130 لا تنطبق على ثنائي برشلونة "لأن رحيله يجب أن يكون بموافقة النادي وليس لعوامل خارجية".

وأتم التقرير أن هناك تفاؤل متزايد من مسؤولي برشلونة في الساعات الأخيرة بشأن هذه القضية.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وفي حالة عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير سيحق له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد

برشلونة داني أولمو الاتحاد الإسباني
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