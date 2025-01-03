مؤتمر مدرب بلوزداد: اللاعبون كانوا رجالا.. وعدم استقبال الأهداف منحنا الفوز على الأهلي

شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد الجزائري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي.

وخسر الأهلي بهدف دون رد من شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني في مؤتمر صحفي: "اللاعبون كانوا اليوم رجالا. تحكمنا في زمام المباراة وأكملنا المهمة بنجاح بالحصول على نقاط المباراة".

وأضاف "مررنا بفترة صعبة بعد الانتقادات التي تعرضنا لها بسبب الخسارة، وكان لدينا الرغبة في تحقيق الانتصار وتخطي هذه المرحلة".

وأتم "مشاركة إسلام سليماني منحت اللاعبين الدوافع. عدم استقبال الأهداف اليوم كان مهما، لأننا كنا نعلم أنه بإمكاننا التسجيل في أي وقت".

وسجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد في ملعب 5 جويليه.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.