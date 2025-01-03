مؤتمر كولر: سنتعلم من درس بلوزداد جيدا لخلق دوافع جديدة

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن الخسارة من شباب بلوزداد ستخلق دوافع جديدة لفريقه.

وخسر الأهلي بهدف دون رد من شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الخسارة اليوم هي الأولى في قاريا لنا منذ فترة طويلة جدا، والهدف جاء في وقت يصعب تعويضه".

وأضاف "سنتعلم من الدرس جيدا من أجل خلق دوافع جديدة للفترة المقبلة، والهزيمة لم تغير كثيرا من موقف المجموعة لأننا في الصدارة".

وأردف "كان من المفترض أن يقدم البدلاء أداءً رائعا، لكن ما حدث أنهم لم يلعبوا بالمستوى المتوقع".

وأتم "هجمات الأهلي قليلة؟ اللقاء كان سجالا بين الفريقين ولم يحصل بلوزداد على فرصة كثيرة أيضا".

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سجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد في ملعب 5 جويليه.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.