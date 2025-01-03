كونسيساو ينجح في المهمة الأولى.. ميلان ينتصر على يوفنتوس ويواجه إنتر في نهائي السوبر الإيطالي

الجمعة، 03 يناير 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

ميلان ضد يوفنتوس - كأس السوبر الإيطالي

نجح المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في مهمته الأولى مع ميلان.

وحول ميلان تأخره أمام يوفنتوس إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وسجل كريستيان بوليستش وفيدريكو جاتي (هدف عكسي) هدفي ميلان، فيما أحرز كينان يلديز هدف يوفنتوس الوحيد.

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الفوز حجز مقعدا لميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، إذ سيواجه غريمه إنتر يوم 6 يناير الجاري.

وكان إنتر قاد فاز على أتالانتا بهدفين دون رد في نصف النهائي الآخر الذي أقيم أمس الخميس.

وتستضيف السعودية منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق.

وتوج إنتر بلقب آخر نسخة والتي أقيمت بمشاركة 4 فرق لأول مرة في السعودية.

وسيطر النيراتزوي على اللقب في آخر 3 مواسم بالفوز على يوفنتوس ثم ميلان ثم نابولي على الترتيب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليه إنتر برصيد 8 ألقاب ثم ميلان برصيد 7 ألقاب.

الأب لم يصطدم بابنه

مواجهة ميلان ويوفنتوس كان من المفترض أن تشهد مشاركة فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس أساسي في مواجهة والده مدرب ميلان الجديد.

لكن قبل انطلاق المباراة خرج فرانسيسكو كونسيساو من تشكيل يوفنتوس الأساسي وحل كينان يلدز بدلا منه.

وصف المباراة

بدأ يوفنتوس المباراة بضغط هجومي على مرمى ميلان بحثا عن تسيجل الهدف الأول مبكرا.

ومرر صامويل مبانجولا تمريرة بينية خلف المدافعين انطلق إليها يلديز وسددها سكنت في سقف يسار المرمى مسجلا الهدف الأول ليوفنتوس.

وأهدر دوسان فلاوفيتش فرصة هدف محققة بعدما كان مقابل للمرمى داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.

وجاء رد ميلان بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش انتهت بفرصة هدف محققة أهدرت من ثيو هيرنانديز بعدما كان مقابل للمرمى سددها مرت فوق العارضة.

وحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 71 ليسددها بوليسيتش في شباك يوفنتوس مسجلا التعادل.

وبعد كرة عرضية من الجهة اليمني من يونس موسي حاول إبعادها جاتي مدافع يوفنتوس ولكن اتجهت نحو المرمى وخادعت حارس المرمى وذهبت فى المرمى عند الدقيقة 75.

وأضاع جاتي فرصة هدف التعادل بعدما كان مقابل للمرمى لكنه أطاح بها خارج المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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