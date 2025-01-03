خبر في الجول - بينهم محمد طارق.. الداخلية يضم 3 صفقات جديدة
الجمعة، 03 يناير 2025 - 21:59
كتب : رضا السنباطي
حسم نادي الداخلية 3 صفقات جديدة على سبيل الانتقال الحر في سوق الانتقالات الشتوية.
وعلم FilGoal.com أن الداخلية تعاقد مع محمد طارق ومحمد رزق ومسعد عوض.
وسيجري النادي إجراءات قيد الثلاثي غدا السبت.
ولعب رزق مع أندية الأهلي والمقاولون وطلائع الجيش وأسوان وسموحة والإنتاج الحربي والشمس.
بينما نشأ محمد طارق في صفوف الزمالك، وانتقل إلى المصري معارا في يناير الماضي، قبل أن يتم قطع الإعارة في الصيف ليصبح بلا نادٍ بعدها.
أما عوض ناشئ الإسماعيلي وحارس الأهلي السابق، فمثل عدة أندية منها سموحة وطلائع الجيش وحرس الحدود وأسوان ووادي دجلة وإيسترن كومباني والجونة.
ويحتل الداخلية المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة في دوري المحترفين.
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