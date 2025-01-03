كأس مصر - طلائع الجيش يحبط عودة الأولمبي ويتأهل لدور الـ 16 بركلات الترجيح

الجمعة، 03 يناير 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

أحبط طلائع الجيش عودة الأولمبي وخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس مصر بالفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وسيلتقي طلائع الجيش مع الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا ولافيينا في دور الـ 16.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق عماد فتحي في الدقيقة 26 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 68 من علامة الجزاء لطلائع الجيش.

وقلب الأولمبي الطاولة في الثواني الأخيرة من اللقاء بهدفين.

وسجل محمود الملك في مرمى الحارس البديل عماد السيد هدف تقليص الفارق للفريق السكندري برأسية سكنت الشباك بعدما ارتدت من القائم وارتطمت بالحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 90+1.

وبعد 9 دقائق أدرك يوسف إسحاق هدف التعادل بتصويبة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء أدرك بها التعادل ووصل الفريقين لشوطين إضافيين.

انتهى الشوطين الإضافيين بالتعادل ودون أي جديد لنصل لركلات الترجيح التي ابتسمت لطلائع الجيش بنتيجة 4-3.

وللموسم السابع على التوالي يتأهل طلائع الجيش لدور الـ 16 من كأس مصر.

وودع الجيش الموسم الماضي من ربع النهائي بالخسارة بركلات ترجيح ماراثونية من الإسماعيلي.

طلائع الجيش الأولمبي كأس مصر
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