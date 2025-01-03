تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي في مواجهة رين
الجمعة، 03 يناير 2025 - 21:28
كتب : FilGoal
أعلن فرانك هايز المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة رين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي.
ويشارك محمد عبد المنعم مدافع نيس بصفة أساسية مع الفريق.
وجاء تشكيل نيس كالتالي:
حراسة المرمى: مارسين بولكا
خط الدفاع: أنطوان ميندي - يوسف ندايشيمي - محمد عبد المنعم - ميلفين بارد
خط الوسط: هشام بوداوي - إيفان جيسان - بدر الدين بوعناني - تانجي ندومبيلي - سفيان ديوب
خط الهجوم: جايتان لابورد
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