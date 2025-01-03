انتهت في السوبر الإيطالي - ميلان (2)-(1) يوفنتوس.. إلى ديربي الغضب

الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

فلاهوفيتش - يوفنتوس ضد ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويلعب ميلان ضد يوفنتوس على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية.

وينتظر إنتر الفائز من مباراة يوفنتوس وميلان لمواجهته في نهائي كأس الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق75 كريستيان جاتي مدافع يوفنتوس يسجل بالخطا في مرماه

ق70 كريستيان بوليسيتش يسجل هدف التعادل لميلان من ركلة جزاء

ق55 ركلة ركنية لصالح ميلان من الجهة اليسري نفذها كريستيان بوليسيتش بكرة عرضية انتهت بفرصة هدف محققة أهدرت من ثيو هيرنانديز بعدما كان مقابل للمرمى سددها مرت فوق العارضة.

ق48 فلاهوفيتش يهدر فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثاني لليوفي بعد عرضية متقنة من يلدز

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق20 يلدز يسجل الهدف الأول لنادي يوفنتوس بعد تسديدة صاروخية من انفراد تام

ق8 ركلة ركنية لصالح ميلان من الجهة اليمني نفذها كريستيان بوليسيتش بتمريرة ثم عرضية مرت دون خطورة على مرمى يوفنتوس.

ق5 تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من لاعب ميلان يوسف فوفانا ولكن ترتطم بالدفاع.

انطلاق المباراة

السوبر الإيطالي يوفنتوس ميلان
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