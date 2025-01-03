تشكيل ريال مدريد - رباعي القوة الضاربة مكتمل في مواجهة فالنسيا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 للدوري الإسباني.

ويشارك الرباعي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو معا.

وتستمر مشاركة لوكاس فاسكيز كظهير أيمن، وأوريليان تشواميني كقلب دفاع في ظل غيابات الخط الخلفي للنادي الملكي.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة فقط.