تشكيل بلوزداد - تغيير وحيد أمام الأهلي.. وإسلام سليماني على الدكة

الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - هدف أيمن محيوس

أعلن عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويقود كل من أيمن محيوص والجنوب إفريقي خانيسا مايو هجوم بلوزداد، فيما يعود إسلام سليماني للتواجد على مقاعد البدلاء.

ويحل الأهلي ضيفا على بلوزداد في ملعب 5 جويليه بالجزائر بعدما فاز ذهابا بنتيجة 6-1.

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وأجرى عمراني تغيير وحيد على التشكيل الأساسي لبلوزداد الذي خاض مباراة الذهاب بدخول محمد إسلام بلخير بدلا من جاك مبي.

وجاء تشكيل شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد – معاذ حداد –كاشف محمد

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث – حسين سالمي - عبد الرحمن مزيان - محمد إسلام بلخير

الهجوم: أيمن محيوص – خانيسا مايو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي شباب بلوزداد
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