تشكيل السوبر الإيطالي - بن ناصر يقود وسط ميلان.. وتغيير في هجوم يوفنتوس

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الأول بارك معقل النصر في المملكة العربية السعودية.

ويبدأ إسماعيل بن ناصر أساسيا لأول مرة بقميص ميلان بعد تعافيه من الإصابة، ويتواجد أليخاندرو خيمينيز كجناح لتعويض غياب رافائيل لياو.

فيما يبدأ كينان يلديز بدلا فرانسيسكو كونسيساو في مركز الجناح ليوفنتوس في تغيير قبل بداية اللقاء بدقائق.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: إيمرسون رويال – ماليك تشاو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: يوسف فوفانا – إسماعيل بن ناصر

أمامهما: كريستيان بوليسيتش – تيجاني رينديرز – أليخاندرو خيمينيز

الهجوم: ألفارو موراتا

فيما حاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ميكايلي دي جريجوريو

الدفاع: ويستون ماكيني – بيير كالولو – فيدريكو جاتي – نيكولو سافونا

الوسط: خيفرين تورام – مانويل لوكاتيلي

أمامهما: صامويل مبانجولا – تيون كوبمنييريس – فرانسيسكو كونسيساو

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش

ويخوض ميلان المنافسات كونه وصيفا للدوري الإيطالي، فيما يشارك يوفنتوس كونه بطلا لكأس إيطاليا.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي مع إنتر الذي انتصر على أتالانتا أمس بنتيجة 2-0.

وتوج إنتر بلقب آخر نسخة والتي أقيمت بمشاركة 4 فرق لأول مرة في السعودية.

وسيطر النيراتزوي على اللقب في آخر 3 مواسم بالفوز على يوفنتوس ثم ميلان ثم نابولي على الترتيب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليه إنتر برصيد 8 ألقاب ثم ميلان برصيد 7 ألقاب.

ولم يسبق لأتالانتا أن حقق لقب السوبر الإيطالي من قبل، وتعد تلك المشاركة الرسمية الأولى له في البطولة.