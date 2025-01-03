رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: رفضنا شروط روي رانا للعودة.. وهذا أبرز المرشحين لتدريب المنتخب

الجمعة، 03 يناير 2025 - 19:12

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

كشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن رفضه شروط المدرب الكندي روي رانا لتدريب المنتخب الوطني.

ويسعى منتخب مصر لكرة السلة لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقوط الفريق بداية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال عمرو مصيلحي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com "رفضنا شروط روى رانا لتدريب منتخب مصر مجددا".

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وأوضح "المدرب الكندي طلب الحصول على 15 ألف دولار شهريا وأن يكون غير متفرع ويحضر قبل 10 أيام فقط من انطلاق أي بطولة".

وأتم "نرفض استقدام أي مدرب غير متفرع لتدريب المنتخب. المدرب المصري هو الخيار الأقرب ومحمد الكرداني أبرز المرشحين".

وسبق لمحمد الكرداني تدريب أندية الجزيرة واتحاد جدة والمنتخب السعودي لكرة السلة ونادي الاتحاد المنستيري التونسي.

وأسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز عمرو مصيلحي بمقد الرئيس.

وفاز مصيلحي بمقعد الرئيس عقب تفوقه على مجدي أبو فريخة الذي قاد اتحاد كرة السلة خلال الـ12 عاما الماضية.

وسيتولى عمرو مصيلحي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، منصب الرئيس للمرة الأولى.

ونال عمرو مصيلحي 24 صوتا مقابل 12 صوتا حصل عليهم مجدي أبو فريخة.

الاتحاد المصري لكرة السلة منتخب مصر للسلة
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