انطلاق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز

الجمعة، 03 يناير 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

جمال الغندور - معسكر تطوير الحكام

انطلق اليوم الجمعة معسكر حكام الدوري الممتاز الذي تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنظم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا لتطوير الحكام يستمر لمدة 4 أيام.

وتم تقسيم الحكام لمجموعتين، انتظمت الأولى في المعسكر صباح اليوم الجمعة ، وينتهي في الثامنة مساء غد السبت، بينما ينطلق معسكر المجموعة الثانية في العاشرة صباح الأحد، وينتهي في الثامنة مساء الاثنين المقبل.

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وطالب وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بضرورة الالتزام والانضباط والتركيز الشديد بهدف عدم تكرار الوقوع فى الأخطاء قدر الإمكان .

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وشهد اليوم الأول للمعسكر تواجد الحكام الدوليين السابقيين أحمد الشناوى وجمال الغندور واعصام عبد الفتاح، بجانب أعضاء لجنة الحكام هشام صلاح وفهيم عمر وجهاد جريشة وعزب حجاج وسيد مراد وجيمس حنا.

وأقيمت حتى الآن 7 جولات من منافسات موسم 2024-2025 للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

اتحاد الكرة المصري جمال الغندور لجنة الحكام
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