رونالدو: أحلم بالفوز بدوري أبطال آسيا

الجمعة، 03 يناير 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يحلم النجم البرتغالي بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا مع نادي النصر السعودي.

وضمن النصر التأهل لثمن نهائي النسخة الحالية من دوري أطبال آسيا للنخبة.

وقال رونالدو عبر حساب رابطة الدوري السعودي: ""أحلم بالفوز بدوري أبطال آسيا مع النصر. المنافسة مع الهلال واتحاد جدة صعبة على مستوى الدوري لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

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وأضاف "الفوز على الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية كانت أفضل لحظاتي مع النصر، وأتطلع لحصد مزيد من الألقاب".

وأتم "الجيمع ينظر إلى رونالدو كقدوة ليس فقط داخل الملعب بل وخارجه، الشيء الأهم هو العمل الجاد والالتزام بالاحترافية".

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023 وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج ويبدأ رحلته مع النصر السعودي الذي توج معه بلقب كأس الأندية العربية.

رونالدو دوري أبطال آسيا
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