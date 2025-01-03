الكونفدرالية - في الجول يكشف سبب غياب دغموم عن مواجهة الزمالك

الجمعة، 03 يناير 2025 - 18:17

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحيم دغموم - المصري

يغيب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن دعموم سيغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الإنذار الثالث.

وتلقى الجزائري الإنذار الأول في ذهاب دور الـ 32 أمام الهلال الليبي الذي انتهى بفوز الفريق الليبي 3-2.

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ثم تلقى الإنذار الثاني في إياب نفس الدور أمام نفس الفريق، حيث فاز المصري 3-2 وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرا تلقى الإنذار الثالث أمام الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، والتي فاز بها الأبيض 1-0.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويلتقي المصري مع الزمالك يوم الأحد 5 يناير في الجولة الرابعة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم 5 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب.

عبد الرحيم دغموم الكونفدرالية الزمالك المصري
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