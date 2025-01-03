عودة لـ اليونان.. بلال مظهر ينضم لـ لاميا

الجمعة، 03 يناير 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

بلال مظهر - لاميا

أعلن نادي لاميا اليوناني ضم بلال مظهر من إشتريلا أمادورا البرتغالي.

ولم يعلن النادي اليوناني تفاصيل أو مدة التعاقد.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من انتقال مهاجم منتخب مصر الأولمبي لصفوف الفريق البرتغالي من كومو الإيطالي.

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واكتفى بلال بالمشاركة في 7 دقائق فقط في الدوري البرتغالي هذا الموسم قبل أن يعود لليونان من جديد.

ولا يعد بلال أول مصر يرتدي قميص لاميا إذ سبقه أحمد حمدي حارس حرس الحدود والاتحاد السكندري السابق.

ويتذيل لاميا ترتيب الدوري اليوناني برصيد 9 نقاط بعد مرور 16 جولة.

وكان بلال قد تم قيده في الصيف الماضي مع نادي كومو يوم 29 أغسطس وبعد 24 ساعة انتقل للنادي البرتغالي.

ورحل اللاعب عن باناثينايكوس اليوناني بنهاية الموسم الماضي.

بلال بدأ مسيرته مع المقاولون العرب ثم انضم لـ لشباب باناثينايكوس في موسم 2019-2020 كما تم تصعيده للفريق الأول.

وبقميص فريق الشباب لـ باناثينايكوس سجل 5 أهداف في 25 مباراة.

كما حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم قبل الماضي.

وشارك بلال في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي لكنه لم يسجل أهدافا.

بلال مظهر لاميا الدوري اليوناني
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