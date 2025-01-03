دوري أبطال إفريقيا - موعد مؤتمر مباراة بيراميدز والترجي.. والبرنامج التحضيري

يستعد نادي بيراميدز لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز لمواجهة الترجي التونسي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وسيخوص بيراميدز مرانه على الملعب الفرعي رقم 2 في استاد الدفاع الجوي عند الساعة الخامسة.

فيما ينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الترجي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وسيخوص نادي الترجي مرانه الختامي في تمام الساعة السادسة مساء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

وسيقود مباراة بيراميدز والترجي طاقم تحكيم كونغولي بقيادة حكم الساحة ميسي جيسي أوفيد نكونكو، ويعاونه الثنائي ستيفين موتاسي مويو ومالوندي شاني يانيس.

بيراميدز يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.