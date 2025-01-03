بعد طلب كونسيساو.. النصر يرفض التفريط في أوتافيو لـ ميلان

الجمعة، 03 يناير 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

أوتافيو - النصر - الهلال

يرفض نادي النصر السعودي فكرة التفريط في خدمات البرتغالي أوتافيو مونتيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي تعاقد أوتافيو مع نادي النصر في صيف 2026.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن النصر يرفض التفريط في خدمات أوتافيو ويعمل على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
السوبر الإيطالي - موتا: لا نركز على تغيير مدرب ميلان.. ونواصل العمل لتحسين وضعنا السوبر الإيطالي - كونسيساو: لن أكون عاطفيا أمام نجلي.. وتدريب ميلان ليس مخاطرة السوبر الإيطالي - بن ناصر جاهز لقيادة ميلان أمام يوفنتوس في نصف النهائي بن ناصر: أبذل قصارى جهدي لإعادة ميلان إلى مكانته الطبيعية

وأوضحت التقارير أن النصر متمسك باستمرار أوتافيو بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة ميلان الإيطالي في ضم اللاعب.

وكانت موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي قد ذكر في وقت سابق أن سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان الجديد يرغب في ضم مواطنه أوتافيو لتدعيم صفوف فريقه خلال الانتقالات الشتوية.

ويعلم كونسيساو قدرات أوتافيو جيدا بعدما تولى تدريبه خلال فترة تواجدهما بنادي بورتو البرتغالي.

أوتافيو لعب مع النصر 67 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022-2023 انتقل لصفوف النصر في صيف 2023 قادما من بورتو في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

وعلى المستوى الدولي لعب أوتافيو 22 مباراة وسجل 3 أهداف.

ميلان النصر السعودي أوتافيو
نرشح لكم
رونالدو: أحلم بالفوز بدوري أبطال آسيا تقرير يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم رونالدو تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال دخل الفترة الحرة.. تقرير يكشف آخر تطورات تجديد عقد رونالدو مع النصر رين يضم سيكو فوفانا من النصر عوار جاهز للكلاسيكو السعودي كأس الخليج - رينار: افتقدنا قوتنا الدفاعية.. والحكم لم يكن في حالة مثالية انتهت في كأس الخليج - الكويت (0)-(1) البحرين.. خسارة أصحاب الأرض
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - بينهم محمد طارق.. الداخلية يضم 3 صفقات جديدة 15 دقيقة | الكرة المصرية
فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 24 دقيقة | المحترفون
كأس مصر - طلائع الجيش يحبط عودة الأولمبي ويتأهل لدور الـ 16 بركلات الترجيح 29 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي في مواجهة رين 47 دقيقة | المحترفون
فوت ميركاتو: مانشستر سيتي قدم عرضا لـ مرموش.. وموقف اللاعب ساعة | المحترفون
مباشر أبطال إفريقيا - بلوزداد (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(1) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 2 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 3 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني 4 أحمد حسن يوضح سبب رفضه تولي منصبا في الجهاز الفني لـ الزمالك