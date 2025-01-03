بعد طلب كونسيساو.. النصر يرفض التفريط في أوتافيو لـ ميلان

يرفض نادي النصر السعودي فكرة التفريط في خدمات البرتغالي أوتافيو مونتيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي تعاقد أوتافيو مع نادي النصر في صيف 2026.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن النصر يرفض التفريط في خدمات أوتافيو ويعمل على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن النصر متمسك باستمرار أوتافيو بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة ميلان الإيطالي في ضم اللاعب.

وكانت موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي قد ذكر في وقت سابق أن سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان الجديد يرغب في ضم مواطنه أوتافيو لتدعيم صفوف فريقه خلال الانتقالات الشتوية.

ويعلم كونسيساو قدرات أوتافيو جيدا بعدما تولى تدريبه خلال فترة تواجدهما بنادي بورتو البرتغالي.

أوتافيو لعب مع النصر 67 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022-2023 انتقل لصفوف النصر في صيف 2023 قادما من بورتو في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

وعلى المستوى الدولي لعب أوتافيو 22 مباراة وسجل 3 أهداف.