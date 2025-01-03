قائمة الإسماعيلي - إريك تراوري على رأس الهجوم أمام طنطا

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة طنطا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد

خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - حاتم سكر - إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: عماد حمدي - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - محمد خطاري - نادر فرج - عمر القط - علي الملواني - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - محمد وجدي

خط الهجوم: نادر فرج - حسن صابر - إريك تراوري - محمد زيدان - عمرو سعيد

وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بعد إضافة نقطتين لرصيده إثر احتسابه فائزا على مودرن سبورت 3-0.

جاء ذلك بقرار رابطة الأندية، حيث أشرك مودرن سبورت 6 لاعبين أجانب أمامه.

وبدأ مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.

وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وتنص لائحة المسابقات الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقا للائحة الدوري المصري من رابطة الأندية أيضا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0. (العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة).